Na próxima segunda-feira (27), a Câmara Municipal de Juiz de Fora será sede da reunião de trabalho da Procuradoria da Mulher da Câmara dos Deputados Itinerante. Esse evento já passou por cidades como Salvador, na Bahia, e Goiânia, em Goiás.

De acordo com a organização, estarão presentes a Procuradora da Mulher da Câmara Federal, deputada Soraya Santos (PL/RJ), as subprocuradoras federais Delegada Ione (Avante/MG), Maria Rosas (Republicanos/SP) e Any Ortiz (Cidadania/RS). Também participarão do evento a Procuradora da Mulher da Assembleia de Minas, deputada Ione Pinheiro (União Brasil), a subprocuradora Delegada Sheila (PL), além das deputadas Alê Portela (PL), Chiara Biondini (PP) e Macaé Evaristo (PT).

A Procuradoria da Mulher da Câmara dos Deputados visa promover políticas públicas e ações educativas para mulheres, responder às demandas relativas à discriminação e à violência contra a mulher, além de fomentar pesquisas e estudos sobre violência e discriminação de gênero. Atualmente, essas procuradorias estão presentes em 700 dos 5,5 mil municípios brasileiros.

A iniciativa da Procuradoria da Mulher da Câmara dos Deputados é uma parceria com o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), o Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), o Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Todos os parceiros participarão do evento em Juiz de Fora.