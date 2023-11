Dois ônibus bateram na Avenida JK, na altura do Bairro Francisco Bernardino, na manhã desta segunda-feira (27), em Juiz de Fora. A ocorrência está em andamento e três ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) estão no local.

Um ônibus teria batido na traseira do outro.

Segundo o Samu, foi informado que 13 pessoas precisam de atendimento no local. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 10h40 e também está no local.

Ainda não há mais informações. A reportagem procurou a Prefeitura e aguarda retorno.



*A matéria está em atualização