Na última sexta-feira (24), a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) recuperou, no bairro Retiro, eletrodomésticos que haviam sido furtados neste mês de novembro, no bairro São Mateus, Zona Central de Juiz de Fora.

De acordo com a ocorrência, a equipe da PCMG foi acionada após um casal denunciar o inquilino que alugava um cômodo no apartamento das vítimas. Conforme relatado, na ausência dos proprietários do imóvel, o suspeito teria anunciado e vendido o fogão, a geladeira e a máquina de lavar roupas dos mesmos.

Após identificação e rastreamento de um veículo, verificado em câmeras de segurança do edifício, a equipe localizou a pessoa que adquiriu os eletrodomésticos, alegando ter comprado o material por R$ 650.

Os bens das vítimas foram recuperados e as investigações continuam em busca da responsabilização dos envolvidos.