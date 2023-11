O Projeto de Lei 207 de 2022, que buscava instituir o feriado municipal da Consciência Negra no município de Juiz de Fora foi rejeitado em votação na 8ª Reunião Ordinária do 11º Período Legislativo realizada nesta segunda-feira (27). Foram dez votos contra e sete a favor, com uma ausência. Votaram contra: André Luiz (Republicanos), Carlos Alberto Bejani (Bejani Jr-Podemos), Carlos Alberto Mello (Casal-PL), Vagner de Oliveira (PSB), Júlio César Rossignoli (PP), Kátia Franco, Luís Otávio Coelho (Pardal-União Brasil), Marlon Siqueira (PP),Maurício Delgado (União Brasil) e Tiago Rocha (Bonecão-Cidadania). Votaram a favor: Antônio Aguiar (União Brasil), Aparecida Oliveira (Cida-PT), João Wagner Antoniol (PSC), Juraci Scheffer (PT), Laiz Perrut (PT), Nilton Militão (PSD) e Tallia Sobral (PSOL).

Carlos Alberto Mello justificou o voto contra, sob os protestos dos integrantes de Movimentos Negros de Juiz de Fora, que se viraram de costas, quando o vereador começou a falar., Mello argumentou que a quantidade de feriados já existentes impacta a produtividade e causa prejuízos aos empresários. Ele apresentou matérias que trazem os números de queda na arrecadação e projeção de perdas em anos em que há feriados em dias úteis. “Analisamos a parte técnica. Feriados podem causar prejuízos de até R$22 bilhões ao varejo. É preciso pontuar que os setores produtivos serão prejudicados. Adoraria ter mais um feriado para viajar com a minha família, mas não posso ignorar o prejuízo causado”.

Cida Oliveira, autora do projeto, comemorou a possibilidade de defende-lo diante dos pares, depois de dois pedidos de vista e um sobrestamento pedidos por Mello. Ela ressaltou a necessidade de alterar o regimento, para que os parlamentares possam falar sobre os projetos, antes que eles sejam adiados. “É uma demanda do Movimento Negro, não pude sequer defender antes de pedir vistas. É uma reflexão para que a gente, futuramente, possa alterar o regimento.” Cida destacou que apesar de apresentar o projeto, ela apenas o conduziu. Os movimentos buscaram contato com a população, distribuíram mais de 20 mil materiais de informação. Colheram mais de 7 mil assinaturas. Para a legisladora, a cidade tinha uma oportunidade de sair na frente.



“Toda a luta histórica precisa ser relembrada. Todos os anos precisamos pontuar que o Estado tem uma dívida com todos os negros e negras. Eles foram mão de obra escravizada e a consequência se faz sentir todos os dias, na profunda desigualdade social que assola esse país. O Movimento Negro conquistou o feriado em 1.260 municípios entre eles, Betim, Uberaba, e Leopoldina. ”Ela relembrou que há uma discussão nesse sentido em nível nacional.



Rebatendo o argumento de Mello, Cida afirmou que o Brasil não é o país com mais feriados. Há países com 18, 16 feriados. “Não é verdade que a economia vai ter prejuízo. Há cidades em que o feriado completou 20 anos, como Guarulhos e ele é o terceiro PIB do País. Eu já fui comerciária e o que precisamos, é ter dinheiro para gastar. Se tenho dinheiro, vou no comércio no dia 19 ou dia 21. Não é uma pressão real. Época de Natal, expande o horário. As pessoas precisam ter dinheiro no bolso para gastar.” O vereador Júlio Rossignoli pediu que a votação fosse nominal. Sobre os gritos de “vergonha” dos integrantes dos Movimentos Negros presentes, o projeto foi rejeitado. Há a possibilidade de o projeto voltar novamente em discussão na Câmara em 2024.



Na avaliação de um dos coordenadores do Comitê 20 de novembro, Leonardo Nurnberg, a luta continua. “A direita vai comemorar. Toda a frente racista vai comemorar também. Nós não podemos cair em provocação. Temos um projeto de lei para discutir o mesmo assunto em nível estadual, para ser votado na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, para conseguirmos vencer e ter um meio de aprovar o feriado. Pensar também em vislumbrar essa data aprovada em nível nacional. O Comitê continuará existindo e vamos continuar a lutar”.



Para a vereadora Cida Oliveira, a disposição para seguir na luta permanece. “Não é de hoje que está claro para os trabalhadores o quanto grandes empresários impõem seus interesses aqui na Câmara. Para esses, tanto importa o quanto o povo negro seja merecedor, a lógica é a de garantir a maior exploração possível do trabalhador. Ao votarem contrários ao Feriado da Consciência Negra, a maioria da Câmara mostra para população que a pauta do povo negro não está nas suas prioridades.”



Tags:

Câmara | Consciência Negra | feriado