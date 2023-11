Um dos ônibus envolvidos no acidente registrado na manhã dessa segunda-feira (27), na Avenida JK, em Juiz de Fora, circulava com idade superior à máxima permitida por lei. A carroceria tem data de 2012. O Acessa.com já tinha mostrado outro veículo com o mesmo ano circulando pela cidade.

De acordo com o edital de licitação de n° 005/2014, publicado 2015, a responsabilidade é da concessionária em manter a idade média da frota de cinco anos e idade máxima permitida de dez anos.

O Consórcio Via JF, responsável pelo veículo na cidade, foi questionado nesta terça-feira (28) sobre a circulação irregular e a empresa não quis se manifestar sobre o assunto e não tinha informações no momento.

Mesmo com a circulação da frota acima do tempo permitido, a Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) prorrogou até dezembro o prazo para que a empresa faça a troca de 79 veículos com idade de 10 anos, vencidos em 1º de setembro de 2023.



Ao ser questionada sobre o veículo em questão, a PJF enviou o link do decreto nº 16.134/2023, que fala sobre a prorrogação desse prazo.

Flagra

Em setembro, o Acessa.com mostrou que o ônibus da linha 135, que fazia o Bairro Parque Guarani, também era de 2012. No site do Departamento Estadual de Trânsito de Minas Gerais (Detran-MG) foi possível verificar que o veículo era de modelo 2011/2012.

Na época, o consórcio afirmou que foram comprados ônibus para substituir todos os veículos dessa frota em, no máximo, 45 dias. Contudo, quase dois meses depois, um dos veículos com carroceria de 2012 se envolveu em um acidente que deixou 8 pessoas feridas, entre elas um bebê.

O acidente

Os dois ônibus se chocaram na Avenida JK na manhã dessa segunda-feira. Não há informações sobre a dinâmica do acidente.

Em nota, o Consórcio Via JF informou que apura as causas do acidente e que os dois veículos passam por perícia. A empresa afirma que os veículos passam por manutenção preventiva periódica e manutenção corretiva criteriosa.

Segundo o Samu, oito pessoas precisaram ser imobilizadas e atendidas no local. Todas foram encaminhadas para unidades hospitalares conforme a complexidade do caso, inclusive um dos motoristas que estava com suspeita de traumatismo craniano e dor de cabeça.

Uma idosa estava com dor na coluna e foi encaminhada para o Hospital de Pronto Socorro (HPS) Dr. Mozart Teixeira. Já um bebê de 2 meses caiu do colo da mãe e foi levado para o Pronto Atendimento Infantil (PAI), mas, segundo o Samu, ele não bateu com a cabeça ao cair.