Um homem de 30 anos foi preso pela segunda vez, em menos de 10 dias, com um carro clonado em Juiz de Fora. A ocorrência foi registrada nessa quinta-feira (30), no Bairro Bom Jardim.

A Polícia Militar (PM) recebeu informações que o homem estava no carro e negociava drogas no Bairro São Benedito, e depois seguiria para o Bom Jardim.

Com as informações o motorista foi abordado e durante verificação os policiais constataram divergências e confirmaram a procedência do carro roubado em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, em 2022.

Por isso, o homem foi preso e encaminhado para a Delegacia, juntamente com o carro apreendido.