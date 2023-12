Juiz de Fora e Muriaé receberão as provas do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU), do Governo Federal. A previsão é que o exame seja aplicado em março de 2024. A lista final com 180 cidades foi divulgada pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) nesta quarta-feira (1º).

Para definir as cidades, a Comissão Organizadora considerou critérios como o raio de influência microrregional e a facilidade de acesso, com seleção das cidades com base em municípios e arranjos populacionais com mais de 100 mil habitantes, conforme dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).



De acordo com o Censo 2022, Juiz de Fora tem 540.756 habitantes, enquanto Muriaé tem 104.108 habitantes.

O Sudeste terá 44 municípios onde serão aplicadas as provas, sendo quatro no Espírito Santo, 24 em Minas Gerais, quatro no estado do Rio de Janeiro e 12 em São Paulo.

O Concurso

O CNU consiste na realização conjunta de concursos públicos para o provimento de cargos públicos efetivos no âmbito dos órgãos e das entidades da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, mediante a aplicação simultânea de provas em todos os estados e no Distrito Federal.

“Fica mais fácil e mais barato para as pessoas fazerem a prova perto de suas casas. Além disso, pagando apenas uma inscrição os candidatos concorrem a vagas de vários órgãos públicos. Queremos aumentar a representatividade dessa força de trabalho, trazendo critérios sócio-econômicos, demográficos e territoriais já na aplicação do certame para que isso se reflita na Administração Pública Federal”, explicou José Celso Cardoso, secretário de Gestão de Pessoas do MGI.

Segundo o Governo Federal, o objetivo é promover igualdade de oportunidades de acesso aos cargos públicos efetivos; padronizar procedimentos na aplicação das provas; aprimorar os métodos de seleção de servidores públicos, de modo a priorizar as qualificações necessárias para o desempenho das atividades inerentes ao setor público; e zelar pelo princípio da impessoalidade na seleção dos candidatos em todas as fases e etapas do certame.

Provas

As provas devem ser realizadas em março do próximo ano e serão divididas em duas partes, mas no mesmo dia. O resultado deve ser divulgado ainda no primeiro semestre, até o fim de maio.

A primeira etapa será com questões objetivas com matriz comum a todos os candidatos. A segunda terá questões específicas e dissertativas por blocos temáticos.

Por critério dos órgãos ou por determinação legal de carreiras específicas, após a primeira etapa podem ser adicionadas pontuações relativas à titulação acadêmica, experiência profissional, apresentação de memoriais, provas práticas, entre outras.