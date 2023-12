O foguete "Áspera", elaborado por um grupo de estudantes da Faculdade de Engenharia da UFJF que integram a equipe Supernova Rocketry, foi classificado para participar da maior competição de foguetes universitários do mundo, a Spaceporte America Cup (SA Cup). O evento ocorrerá no Sul do Novo México (EUA). A seleção contou com mais de 180 equipes inscritas para a edição de 2024, que ocorre entre os dias 17 e 22 de junho, além da UFJF, outras quatro equipes brasileiras participarão da disputa.

Segundo a UFJF, a participação da Supernova Rocketry na competição foi conquistada por meio do envio de um relatório detalhado sobre as especificações técnicas do foguete “Áspera”, e informações adicionais sobre a equipe. O grupo conta que o projeto completo levou cerca de três anos para acontecer. Os estudantes aprimoraram a ideia e realizaram um lançamento bem-sucedido, o que foi utilizado como preparação para a disputa mundial.

O projeto Supernova existe na Universidade há cerca de oito anos. A iniciativa partiu da reunião de graduandos do curso de Engenharia, que hoje conta com 40 membros, distribuídos em diversas funções, entre elas, a diretoria de projetos e coordenação de setores. A equipe recebe orientação do professor Washington Orlando Irrazabal Bohorquez, do Departamento de Engenharia Mecânica.



Além da SA Cup, a Supernova Rocketry já marcou presença em outras competições internacionais. Em agosto de 2019, a equipe participou da Latin American Space Challenge (LASC), realizada em São Paulo, onde foi reconhecida como a segunda maior competição de foguetemodelismo do mundo, e também das Olimpíadas Brasileiras de Satélites.

Organizada pela Spaceport America, a primeira base espacial comercial do mundo, e pela Experimental Sounding Rocket Association, uma organização sem fins lucrativos voltada à engenharia aeroespacial, a SA Cup oferece uma plataforma para estudantes de diferentes países interessados em foguetemodelismo e engenharia aeroespacial.