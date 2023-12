Um homem de 45 anos foi preso em flagrante por receptação e falsificação de documento público em um bar e casa noturna localizado no Bairro Nova Era, Zona Norte de Juiz de Fora, nessa quinta-feira (30), por conta de um gerador de energia furtado que estava guardado no imóvel. O equipamento foi furtado em Matias Barbosa.

Segundo a Polícia Civil, o homem de 45 anos acertava a venda do gerador, avaliado em R$280 mil, com um homem de 27 anos, também abordado no local. O responsável pela negociação é proprietário de uma empresa de construção civil e teria emitido uma nota fiscal falsa, com o intuito de legalizar o equipamento furtado.



No galpão, além do gerador, foram apreendidos três veículos de luxo avaliados em R$ 300 mil. Dois deles pertencentes ao empresário, inclusive, um deles, com sinais de adulteração no chassi. O outro veículo seria dado como parte do pagamento da negociação. De acordo com a delegada responsável pela ação em Minas Gerais, Camilla Miller, foram apreendidos cerca de R$ 600 mil em bens, e o homem foi preso em flagrante por receptação e falsificação de documento público.

Camilla destacou que o suspeito alegou que estava prestando serviços na casa noturna do empresário e que estaria negociando a venda do gerador, durante o depoimento . Ele explicou que parte do valor apurado nessa negociação seria usado para pagar os serviços realizados já que havia uma dívida entre os dois. Sendo assim, ele emitiu uma nota fiscal de venda falsa no valor de R$ 50 mil do gerador para concretizar a transação.

O suposto comprador e o motorista do guincho, de 42 anos, que também estava no galpão, foram ouvidos e liberados, segundo a Polícia Civil. Entre os investigados, há, também, outro empresário de Juiz de Fora, proprietário de uma casa noturna e que foi preso recentemente por envolvimento em um esquema de clonagem de veículos de luxo no Rio de Janeiro. Ele intermediava negociação entre o comprador carioca e a empresa de construção civil de Juiz de Fora.

O trabalho contou com a atuação da 3ª Delegacia de Polícia em Juiz de Fora, em conjunto com a Delegacia Especializada na Defesa da Propriedade de Veículos e Cargas (Deprov - Natal/RN). No momento em que as equipes chegaram ao local, o empresário percebeu a movimentação e conseguiu fugir. Investigações em curso na Deprov apontaram que o gerador foi alugado de uma empresa no Rio Grande do Norte para prestar serviços para a Marinha do Brasil, no Rio de Janeiro. Ao final do contrato de locação, o equipamento retornaria para a cidade de origem, porém, no momento em que era transportado, próximo a Matias Barbosa, o motorista do caminhão desviou o itinerário, desaparecendo com o gerador.

As investigações seguem para a prisão de outros envolvidos