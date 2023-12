A Companhia Municipal de Habitação e Inclusão Produtiva de Juiz de Fora (Emcasa), lançou edital de contratação para a recomposição do quadro de funcionários. Ao todo, são nove vagas destinadas às áreas de Arquitetura, Urbanismo, Engenharia, Direito, Serviço Social e Administração, com resultado final previsto para 4 de maio de 2024, sendo válido por 2 anos.

As inscrições serão abertas no dia 10 de janeiro de 2024, a partir das 9h, via internet, no site da Prefeitura Municipal de Juiz de Fora (PJF), e se encerram dia 8 de fevereiro de 2024, às 17h. Para se inscrever, o candidato deverá acessar o endereço eletrônico.

A prova será realizada pela Fundação de Apoio da UFMG (Fundep) no dia 10 de março de 2024. O valor a ser pago a título de inscrição é compatível com os cargos pretendidos, com valor acessível a todos os candidatos: cargos de nível médio: R$ 25, cargos de nível médio técnico R$ 45 e cargos de nível superior R$ 95.



Estão previstas o total de 9 vagas inicialmente, com remuneração de R$1.857,71 até R$ 8.378,57. Os cargos de nível médio ou técnico são: assistente administrativo, técnico em edificações, técnico em geoprocessamento. As vagas para nível superior são: advogado, arquiteto e urbanista, assistente social, contador, engenheiro civil, pregoeiro.