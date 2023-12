A Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) emitiu uma nota alterando a data do show e da ativação das luzes de Natal que aconteceriam neste sábado (9), no Bairro Santa Helena em Juiz de Fora, para a próxima quarta-feira (13). A mudança da data se dá pela previsão de fortes chuvas que devem atingir a cidade neste fim de semana.



A programação continua a mesma, com o show musical do cantor Negro Léo, que se apresentará durante a inauguração das luzes de Natal. Além do show, a programação de quarta-feira inclui o acionamento das microlâmpadas de LED em 31 árvores e no monumento central. A decoração da praça faz parte da campanha "Natal de Luzes e Alegria", com o apoio da Estapar e do Filezinho Grill, através do edital de patrocínio da prefeitura.

Segundo a Secretaria de Turismo (SETUR), o objetivo principal da celebração é reforçar a beleza da festividade religiosa, atraindo tanto moradores quanto turistas. A iniciativa impulsiona também a economia de Juiz de Fora, aquecendo o comércio e o setor turístico, o que contribui para o aumento das vendas de Natal e a geração de emprego e renda.