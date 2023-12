As violações ocorridas durante a Segunda Guerra Mundial ocuparam a centralidade da criação da Organização das Nações Unidas (ONU), em 1945, inicialmente com representantes de 50 países. Prisões arbitrárias, genocídio, exílio, escravização estavam entre os crimes que se pretendia combater. O documento que reúne os direitos básicos dos indivíduos, descritos na Declaração Universal dos Direitos Humanos, completa 75 anos neste domingo (10), no Dia Internacional dos Direitos Humanos. Embora as normas reconheçam e protejam a dignidade humana, há, ainda, circunstâncias presentes em todo o mundo, que ferem os direitos das pessoas, ameaçando a vida.



A assistente social do Centro de Referência em Direitos Humanos de Juiz de Fora e Território Mata, Raquel Mota Dias Gaio, identifica como desafio no campo dos Direitos Humanos, o fosso que separa as leis da realidade vivida em sociedade. “A grande maioria das pessoas que nos procuram para atendimento tem demandas que são garantidas em lei, mas a estrutura do estado brasileiro - que está nos municípios brasileiros - não responde a estes direitos garantidos! Faltam políticas públicas e recursos públicos para responder qualitativamente aos direitos fundamentais da população! Assim, como sabemos, o maior violador acaba sendo o Estado: em todas as suas unidades federativas.”



Os exemplos são muitos, segundo Raquel. Entre eles, estão as superlotações dos presídios e as estruturas precárias do sistema carcerário, as questões de moradia no meio urbano e rural, as dificuldades de acesso à uma saúde de qualidade e à respostas rápidas nesse campo, a precarização do trabalho e a consequente falta de acesso à direitos básicos como uma alimentação saudável, principalmente para a primeira infância. “A insegurança alimentar que as famílias enfrentam e tantas outras coisas como as denúncias sobre violência policial que são tão árduas para serem processadas, o trabalho escravo... os desafios são imensos no campo dos direitos humanos e, para aqueles que os defendem que sofrem com perseguições de todas as ordens e várias tentativas de terem suas vozes caladas”.



Integrante do Núcleo de Estudos em Violência e Direitos Humanos da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), a professora Rogéria da Silva Martins, atua no Departamento de Ciências Sociais e faz a leitura dos direitos humanos como um processo. Tendo em vista os acontecimentos dos últimos anos, em especial, da emergência em saúde causada pela Pandemia de Covid-19, muitas facetas da necessidade do respeito à dignidade da pessoa humana foram reveladas por esse fenômeno.



“A pandemia colocou parte da sociedade brasileira diante de um dilema, que pareceu superado, pela adoção de medidas econômicas como um único norte, nos princípios estatais. Mas ela nos colocou diante das opções do risco da vida e da sobrevivência dos institutos econômicos”, pontua a professora, que questiona: “O que valeu mais nesse cenário? A iminência da morte em grande escala, de cobertura ampla e irrestrita, diante das opções políticas que foram priorizadas, revelaram a hierarquização das vidas na sociedade brasileira. Umas valem mais do que outras. Não há nenhuma novidade nisso, sobretudo para nós que trabalhamos num universo desprezado, no limite, alijado, que luta e disputa direito por uma sobrevivência”.



Nesse debate, segundo Rogéria, podemos falar em Direitos Humanos de várias ordens, especialmente, em um cenário de garantia de direitos, de responsabilidade do Estado. “Essa é a orientação moral que precisa balizar a sociedade. Um dos grandes desafios é sensibilizar parte da sociedade brasileira para a compreensão do sentido e do significado dos Direitos Humanos. Há muito a ser feito, notadamente, de que esses direitos defendem a todas as pessoas, na integridade de sua dignidade.”



Essa compreensão, como corrobora Raquel Mota, deve levar à ideia de que todo produto da sociedade e produzido pela forma como ela se organiza. As estruturas impactam as relações sociais com todas as suas desigualdades e injustiças. “Tomar consciência de que a sociedade produz relações desiguais, produz as injustiças, precisa delas pra se sustentar, é fundamental para mudar esse pensamento e entender que a defesa dos Direitos Humanos é a defesa da continuidade da vida, de todes, todas e todos, de que as diferenças são produzidas socialmente e que não são reais. A realidade é que somos todos iguais e para termos experiências e vivências de qualidade precisamos de direitos: cada um na medida daquilo que necessita para os acessos mínimos em sociedade. Assim, seríamos todes responsáveis pelos demais, pela vida na terra, pelo meio ambiente.”



Outro ponto, conforme a professora Rogéria, é a necessidade de enfrentar os ressentimentos de parte da sociedade, que se constrange e não aceita o acesso irrestrito aos direitos para todas as pessoas. “Nossa herança endossa uma marca classista, marcada por privilégios e isso aponta para muitos obstáculos culturais e sociais para a garantia de direitos numa dimensão mais republicana e em consonância com os princípios dos direitos humanos.”



Para Rogéria, o rumo a esses preceitos estão sendo recuperados, do ponto de vista da retribuição de direitos para pessoas socialmente diferenciadas; no entanto, o enfrentamento do reconhecimento social desses direitos ainda tangencia limites culturais robustos.



Enfrentar esses desafios, conforme a pesquisadora, inevitavelmente, perpassa o caminho da Educação. “Não como ações pontuais, mobilizada pelos eventos festivos; mas sobretudo por uma política integrativa, que dialogue com várias dimensões das pastas das políticas públicas. E a universidade tem seu papel a cumprir na sua função social....esse debate não pode se restringir aos elementos regulatórios e aos operadores do direito; ele faz parte de uma dimensão que deve mobilizar toda a sociedade”.



14ª Semana dos Direitos Humanos



“Nós, Conectados, construindo o amanhã desejado” é o tema da 14ª semana dos Direitos Humanos em Juiz de Fora, que contará com Centro Regional de Direitos Humanos itinerante, que está nos dias 11 de dezembro na Praça da Estação, no Centro, 14 de dezembro na Praça Jeremias Garcia, em Benfica e no dia 15 de dezembro na Praça Antônio Carlos, no Centro, oferecendo serviços como orientações jurídicas gratuitas, sobre benefícios de assistência social, elaboração de currículos, documentação civil básica, Centro Pop, entre outras.

Na terça-feira (12) haverá o encontro “Tecnologia Digital e Direitos Humanos: Navegando pelos desafios e promovendo a igualdade”, que contará com a participação de Bruno Farage e Thiago Almeida. A agenda acontece no Victory Business Hotel, às 13h30, com a necessidade de inscrições prévias.



Transformar as estruturas de dentro para fora



Em declaração publicada no sábado (9), o Ministro de Estado dos Direitos Humanos e da Cidadania do Brasil, Silvio Almeida, destaca a importância do sentimento de empatia, que ele destacou como a essência dos Direitos Humanos e resumiu nas palavras respeito e cuidado o significado deles. “O futuro está em imaginar, fabular, criar e construir um mundo onde cabem todos e todas nós” afirmou e acrescentou que diante das dificuldades ensejadas pelas crises que se sobrepõem mundialmente, como a política, climática, econômica e social, o caminho é incluir, não excluir. “Diante dessas crises, muitos escolheram excluir, abandonar os mais fracos. Essa escolha, eu posso garantir, não tem futuro.”



Desde o primeiro mês da gestão da prefeita Margarida Salomão, a estrutura da Prefeitura de Juiz de Fora passou a contar com Secretaria Especial de Direitos Humanos (SEDH), algo que, segundo o titular da pasta, Biel Rocha, reitera ser uma demanda recorrente e antiga dos movimentos sociais e das pessoas da cidade. Nomeada com “Especial” no título, porque deve ser temporária, indicando a necessidade de superação urgente dos abismos causados pelas desigualdades.



Ele explica que há três objetivos estratégicos como atribuição. O primeiro, a atuação dentro do Governo, acompanhando todas as ações das secretarias, departamentos e pastas, da Fazenda à Saúde, da Cultura às Obras. “O olhar para os Direitos Humanos precisa estar presente na implementação de todo e qualquer projeto, contra os preconceitos, as discriminações e garantindo a dignidade a todos os cidadãos da cidade”.

No projeto de construção deuma praça, por exemplo, os Direitos Humanos cobram equipamentos para garantir a acessibilidade de pessoas com deficiência, pessoas com mobilidade reduzida, idosos, crianças, entre outros grupos sociais, para que todos sejam atendidos em suas necessidades igualmente.



Nesse sentido, conforme Biel, as equipes de todas as pastas passaram por capacitações, rodas de conversa, sensibilizações. “É um projeto de três anos em um grande debate, que proporcionou a construção de Planos Municipais.” Um dos exemplos é o Plano Municipal de Refugiados, composto por um Comitê com representantes do governo, as sociedade civil e dos refugiados, com políticas públicas integradas a todas as secretarias e áreas para atender a esse segmento em suas especificidades, assim como ocorreu com outros grupos, como a comunidade LGBTQIA+, as mulheres, a juventude, os idosos, as pessoas com deficiência, a população negra, a população em situação de rua, pessoas privadas de liberdade, entre outros.



Biel afirma que o papel da Secretaria Especial, a todo momento, é tencionar o Governo. “Desconstruir uma coisa que está enraizada na administração pública: o preconceito, a discriminação, o machismo, o racismo, a LGBTQI fobia, a xenofobia, o capacitismo”.]



Desafios no horizonte



Na visão do Secretário Especial de Direitos Humanos do município, Biel Rocha, duas questões chamam a atenção, em termos de desafios para o próximo período. Uma é a garantia dos direitos da população em situação de rua, por meio da instituição de políticas públicas que vão garantir a autonomia dessas pessoas, a autonomia financeira, mas também a autonomia pessoal, garantindo a eles a moradia. E, por meio desse acesso, abrir outros caminhos para saúde, educação e toda a rede de proteção e defesa.

“Hoje nós temos vinculados aos equipamentos quase 300 pessoas e muitas delas, recebendo uma oportunidade, vão tocar as suas vidas. Então, a prefeita está nos cobrando de iniciar um processo de desinstitucionalizar, dando a eles a autonomia e a dignidade.”



A segunda questão, conforme o secretário, está relacionada às crianças. “Crianças em acolhimento institucional. Há um grande debate hoje. A maioria delas está acolhida porque é pobre, não porque sofrem violências. A violência é a pobreza. Isso pode ser resolvido dando atenção a essa família a situação de pobreza, garantindo acesso à essas políticas”.

Migrantes na formação



Uma das principais características da cidade, conforme pontua Biel Rocha, é a presença de migrantes na formação. Os primeiros, foram as pessoas que vieram escravizadas. “Juiz de Fora nasceu assim, com sangue negro correndo nas ruas. Somos descendentes dessa leva de pessoas. Depois vieram os italianos, os alemães, os sírios. Hoje há uma leva grande de sírios em função da situação do país, mas, também, de venezuelanos, de africanos, né. Então, estamos nos deparando com o que a gente chama de xenofobia, né, quer dizer, há todo um debate, que é uma coisa muito recente. Por isso, é uma preocupação nossa colocada, que desafia”. Ele ressalta que é preciso respeitar e entender que a cidade é de todos os povos.



“Hoje, há cerca de dois mil migrantes, e a expectativa é que agora estão chegando do Brasil, pessoas, do leste europeu, aí vem a Ucrânia, afegãos, que podem chegar em Juiz de Fora. Nós temos que mostrar pra cidade que essas pessoas são bem-vindas e aqui serão tratadas da mesma forma que é tratado qualquer cidadão de Juiz de Fora, com dignidade, com respeito e com reconhecimento da importância”



Tags:

Crianças | Declaração Universal dos Direitos Humanos | Direitos Humanos