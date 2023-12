Nesta terça-feira (12), a Travessa Dr. Prisco e a Rua Paulo de Frontin, localizadas no Centro de Juiz de Fora, serão interditadas devido a “Missa do Impossível”, evento que será realizado na Praça Antônio Carlos (PAC). De acordo com a Secretaria de Mobilidade Urbana (SMU), o horário previsto para o fechamento das vias será às 17h30 e a interdição seguirá até o término do evento. A SMU observa ainda que, dependendo da quantidade de público que estiver no local, a interdição pode ser antecipada.



Os motoristas podem desviar pelo trajeto “...Av. Getúlio Vargas, Rua da Bahia, Rua Ângelo Falci, Avenida Francisco Bernardino…”, mesmo percurso seguido pelas linhas de ônibus 101, 102, 103, 105, 107, 109, 110, 116, 150 e 155.

As outras linhas que passam no local seguirão outros trajetos. Confira os desvios:



Linhas 400, 408, 413, 420, 423, 425, 426, 427, 428, 429, 435 e 436

Sentido Centro/Bairro:...Av. Getúlio Vargas, Av. Pres. Itamar Franco, Viaduto Augusto Franco, Av. Brasil (Margem Esquerda)...

Ponto de parada: Av. Getúlio Vargas.



Linhas 519, 523, 529, 543, 545, 546 e 549

Sentido Bairro/Centro:...,Av. Pres. Itamar Franco, Rua Espírito Santo, Rua da Bahia, Rua Ângelo Falci, Av. Francisco Bernardino, Rua São Sebastião...

Pontos de parada: Av. Pres. Itamar Franco, 885 (Stella Matutina) e Praça da Estação.



Linhas 532, 534, 535 e 547

Sentido Bairro/Centro:...Av. Pres. Itamar Franco, Rua Espírito Santo, Rua da Bahia, Rua Ângelo Falci, Av. Francisco Bernardino, Rua Benjamin Constant, Av. Rio Branco (pista lateral), Rua Silva Jardim, Av. Francisco Bernardino, Av. Barão de Cataguases...

Pontos de parada: Av. Pres. Itamar Franco 885 (Stella Matutina) e Praça da Estação.



Linhas 516, 530, 533, 538, 540, 542 e 555

Sentido Centro/Bairro:...,Av. Getúlio Vargas, Rua Espírito Santo, Rua da Bahia, Rua Ângelo Falci, Av. Francisco Bernardino, Rua Benjamin Constant, Av. Rio Branco (pista lateral), Rua Silva Jardim, Av. Francisco Bernardino, Av. Barão de Cataguases, Av. dos Andradas...

Pontos de parada: Av. Pres. Itamar Franco, 885 (Stella Matutina) e Praça da Estação.



Linhas: 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 613, 614, 615, 616, 618 e 621

Sentido Centro/Bairro:...Av. Getúlio Vargas, Rua Espírito Santo, Rua da Bahia, Rua Ângelo Falci, Av. Francisco Bernardino, Rua Benjamin Constant, Av. Rio Branco (pista lateral), Rua Silva Jardim, Av. Francisco Bernardino, Av. Barão de Cataguases, Av. dos Andradas...

Ponto de parada: Apenas na Av. Getúlio Vargas.



Linhas 700, 701, 702, 704, 705, 709, 720, 737, 740, 749 e 752

Sentido Centro/Bairro:...Av. Getúlio Vargas, Rua Espírito Santo, Rua da Bahia, Rua Ângelo Falci, Av. Francisco Bernardino, Rua Benjamin Constant, Av. Rio Branco (pista lateral), Rua Silva Jardim, Av. Francisco Bernardino, Av. Barão de Cataguases, Av. dos Andradas...

Ponto de parada: Apenas Av. Getúlio Vargas.



Linhas 708, 753 e 758

Sentido Manoel Honório / Centro:...,Av. Brasil, Alça do Viaduto Augusto Franco, Av. Francisco Bernardino...

Ponto de Parada alternativo: Praça da Estação.



Linhas 703, 706, 707, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 721, 722, 723, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 738, 739, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 751, 757 e 767

Sentido Centro / Bairro:...Av. Getúlio Vargas, Av. Pres. Itamar Franco, Viaduto Augusto Franco, Ponte Nélson Silva, Av. Brasil (Margem Esquerda) ...

Ponto de parada: Apenas na Av. Getúlio Vargas.