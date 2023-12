A empresa SOIP Incorporadora, proponente preferencial do leilão que pretende adquirir a área de esportes do Granbery, solicitou adiamento para dia 19 de fevereiro de 2024. A negociação aconteceria em dezembro deste ano. A informação foi confirmada pelo Instituto Metodista Granbery.



Dívidas trabalhistas

O Colégio Metodista Granbery está negociando a venda do terreno, que se estima em R$ 40 milhões, onde está sediado o Centro de Educação Física e Esportes (CEFE), também conhecido como Praça de Esportes do Granbery. O principal objetivo da venda seria quitação de dívidas, inclusive trabalhistas, que ultrapassam R$ 1,3 bilhão.

Julgamento do tombamento

No dia 8 de novembro, a Instituição de Ensino apresentou um estudo que mostra que a área a ser leiloada não seria o local apontado como cenário da primeira partida de futebol do Brasil, fato que justificaria o tombamento do espaço. Segundo a análise assinada pelo perito, Northon Fernandes, indica que o ponto exato em que ocorreu a disputa, hoje é ocupado pelo prédio comercial Le Quartier Granbery, que fica em frente à instituição, na Rua Batista de Oliveira, número 1.164, terreno vendido há mais de uma década.

Os membros do Conselho de Municipal de Preservação do Patrimônio Cultural (Comppac) entenderam, à época, que é preciso mais tempo para avaliar o processo de tombamento.