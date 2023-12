O Departamento de Atendimento ao Cidadão (DAC), unidade da região nordeste localizada no Bairro Santa Terezinha em Juiz de fora, atualmente está passando por melhorias. Segundo a Secretaria de Trasformação Digital e Administrativa (STDA), em função de questões técnicas, os atendimentos - presenciais e por telefone - estarão indisponíveis nesta sexta-feira (15), na unidade da Avenida Rui Barbosa, 784, Loja 12.

De acordo com a Prefeitura de Juiz de Fora (PJF), o atendimento nas outras regionais, pelo Prefeitura Ágil e via WhatsApp, funcionarão normalmente. O telefone para contato no WhatsApp é (32) 2104-8531.