Um jovem de 19 anos foi detido após a Polícia Militar (PM) encontrar barras, buchas e tabletes de maconha, além de pedras de crack, no Bairro Vila Montanhesa, em Juiz de Fora, nessa terça-feira (12).

Segundo a polícia, o local na Rua Amazonas era monitorado e o rapaz foi alvo de denúncia de tráfico de drogas.

Foram realizadas diligências e com a ajuda do cão Brasão, da Rondas Ostensivas com Cães (ROCCA), as drogas foram localizadas em dois ambientes.

Seguinte material foi apreendido: