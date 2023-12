Três armas, mais de 200 munições e drogas foram apreendidas pela Polícia Militar (PM) com a ajuda do cão Brasão, após um motociclista de 27 anos fugir de uma abordagem nessa quarta-feira (13), em Juiz de Fora.

Os policiais faziam patrulhamento no Bairro Jardim Esperança quando viu o motociclista que, ao perceber que seria abordado, fugiu. Ele foi alcançado na linha férrea já no Bairro Retiro.

Durante as buscas com o cão Brasão, da Rondas Ostensivas com Cães (ROCCA), ajudou a localizar duas pistolas calibre 9mm e uma espingarda calibre 12mm, além dos itens abaixo:

5 munições calibre 380



65 munições calibre 40



144 munições calibre 9mm



10 barras de maconha



20 papelotes de cocaína



61 pedras de crack



1 celular



R$ 350 em dinheiro



De acordo com a PM, parte do material foi encontrado em uma casa abandonada perto da linha férrea e uma das armas estava na cintura do suspeito detido.



