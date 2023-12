Até domingo (17), a Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) está com inscrições abertas para a V Colônia de Férias Científica – Edição de Verão. O evento deve ser realizado entre os dias 8 e 12 de janeiro Centro de Ciências da UFJF.

A inscrição deve ser feita on-line, são 60 vagas disponíveis e podem participar crianças de 6 a 11 anos, que se interessem por atividades educativas e lúdicas com foco em ciência e meio ambiente. A escolha dos participantes será feita por meio de sorteio no dia 20 de dezembro. Metade das vagas é destinada às escolas públicas.

O tema desta edição da Colônia é “Os guardiões da Natureza em busca da alimentação saudável” que, segundo a professora e uma das coordenadoras do projeto Fernanda Bombonato, busca conscientizar os jovens participantes sobre o impacto das escolhas alimentares no ecossistema.

A programação inclui uma série de atividades interativas e educativas, projetadas para fomentar a curiosidade e o conhecimento científico nas crianças.

A Colônia contará ainda com a participação especial dos membros do projeto de extensão “Coleção Itinerante de Zoologia da UFJF”, liderado pelo professor Renato Nali do Departamento de Zoologia.

“A colaboração visa enriquecer ainda mais o programa com insights e conhecimentos específicos da área de zoologia”, explicou a UFJF.

O resultado do sorteio será divulgado no perfil oficial do projeto no Instagram @coloniacientificaufjf. Mais informações podem ser solicitadas pelo e-mail coloniacientifica@ufjf.br.