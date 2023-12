Um revólver calibre .38 com 11 munições do mesmo calibre, duas armas de fabricação artesanal, seis frascos com pólvora, oito artefatos explosivos envolvidos com fitas e pregos e 10 outros artefatos incendiários e garrafas com combustível foram apreendidas na Rua Olavo Bilac, no Bairro Noêmia Batalha, em Ubá, nessa quinta-feira (14). A apreensão partiu de uma denúncia anônima de ameaça, com autor suspeito de portar arma de fogo.

Uma equipe da Polícia Militar de deslocou para verificar a situação, encontrou e apreendeu todos os materiais. O responsável foi preso em flagrante. O Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) foi acionado para comparecer posteriormente e detonar os artefatos.

