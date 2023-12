A Prefeitura de Juiz de Fora (PJF), nessa quinta-feira (14), nomeou mais de mil aprovados na seleção para o Magistério, após 15 anos sem concurso. A próxima etapa dos convocados será a escolha prévia da lotação na próxima semana, que será realizada na Avenida Brasil, número 3.840, no Bairro Ladeira, com entrada pela rua Maria Perpétua.

As orientações para a realização do procedimento foi divulgado pelas secretarias de Recursos Humanos (SRH) e de Educação (SE), confira por aqui. De acordo com o Executivo, é importante que o profissional consulte o cronograma com as datas e horários, uma vez que a distribuição de dias e horários foi gerada conforme a ordem de classificação final de cada edital.

No dia e horário pré-estabelecido, o aprovado terá 15 minutos para escolher a sua lotação. Para que o processo de escolha seja facilitado, foi disponibilizado um mapa interativo de Juiz de Fora, contendo a localização das escolas municipais que pode ser conferido aqui.

Caso o candidato não possa comparecer, poderá ser utilizada a procuração. O modelo está disponível neste link, e nele deve ter firma reconhecida do candidato outorgante, contendo poderes específicos para a escolha de lotação.

O candidato que não comparecer ao procedimento prévio de escolha de lotação, estará renunciando a oportunidade de indicação da lotação de sua preferência, ficando sujeito à escolha das lotações remanescentes, em momento oportuno. O aviso recomenda ainda que, em razão do tempo de permanência no auditório para o procedimento prévio de escolha de lotação, os candidatos levem consigo alimentação e garrafa para água.

Processo de admissão

Os nomeados realizarão o processo de admissão de forma digital/remota. Todas as orientações, documentos e diretrizes estão detalhadas no Guia de Admissão Digital, produzido pela Secretaria de Recursos Humanos (SRH). A posse dos profissionais será realizada em janeiro, dentro dos prazos legais, e, no dia 31 janeiro, o profissional deverá comparecer à escola para primeira reunião pedagógica do ano e início do período letivo de 2024.

Foram nomeados 606 professores regentes A (PR-A), através do Edital nº 01/2021; 292 professores regentes B (PR-B), pelo Edital nº 02/2021; além de 97 coordenadores pedagógicos, aprovados no Edital nº 03/2021, e 19 secretários escolares, que dão sequência às efetivações através do Edital nº 04/2021.