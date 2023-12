Na próxima segunda-feira (18), a Junta do Serviço Militar de Juiz de Fora vai alterar o seu horário de atendimento por causa de demandas administrativas. O setor, então, fica aberto ao público de 8h às 13h neste dia, não fechando no período do almoço. Nos demais dias, o atendimento volta ao horário normal, de 8h às 12h e das 13h às 17h.



A Junta fica localizada na Avenida Sete de Setembro, 768, no Bairro Costa Carvalho.

Sobre o órgão

A Junta do Serviço Militar de Juiz de Fora é um órgão administrado pela Prefeitura de Juiz de Fora (PJF), vinculado à Secretaria de Segurança Urbana e Cidadania (Sesuc), que atua no processo de alistamento, dispensa ou incorporação de jovens em idade de apresentação obrigatória ao serviço militar. Em todo o Brasil, as unidades de alistamento são mantidas pelas administrações públicas municipais.