A Creche Municipal José Saramago foi inaugurada no Bairro Guaruá nesta segunda-feira (18), às 18h. O equipamento foi aprovado pela Câmara Municipal de Juiz de Fora (CMJF) 10 ª Reunião Ordinária do décimo segundo Período Legislativo, no último dia 14, por meio de Mensagem do Executivo Municipal. A nova instituição irá beneficiar 94 crianças e manterá a educação infantil, atendendo à demanda na faixa etária de 0 a 3 anos, em tempo integral. A creche beneficiará moradores do Bairro Guaruá e adjacências.



Sobre o nome que se dá à instituição, o Executivo justifica que José Saramago foi autor de prosa, poesia e teatro, reinventou a literatura do século XX, foi militante político, grande defensor dos direitos humanos e perpétuo provocador. Sua vasta obra, peculiar pelo estilo de composição, ocupa posição central nas publicações contemporâneas portuguesas. O escritor ainda recebeu o prêmio Camões e o prêmio Nobel de Literatura.