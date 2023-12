Uma detenta de 23 anos deu à luz dentro da Penitenciária José Edson Cavalieri, em Juiz de Fora, no último domingo (17). Mãe e filho passam bem e foram levados para o Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus.

De acordo com a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), a jovem estava no 8º mês de gravidez e entrou em trabalho de parto durante a tarde. O setor de saúde da unidade foi acionado para os primeiros procedimentos e, logo depois, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado e o parto foi realizado com sucesso dentro da própria unidade.

O Samu explicou que a bolsa dela havia rompido quase uma hora antes do acionamento do serviço e ela apresentava contrações efetivas.

A Sejusp me informou que mãe e filho serão transferidos para uma unidade de custódia específica para gestantes e puérperas, em Vespasiano, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A detenta estava na penitenciária em Juiz de Fora desde 22 de novembro e já estava com a transferência agendada para Vespasiano.

A Sejusp explicou que o Centro de Referência à Gestante Privada de Liberdade é uma unidade prisional que abriga exclusivamente custodiadas em gestação e mães com filhos até um ano de idade, e conta com uma rotina diferenciada voltada para atividades que proporcionem o cumprimento da prisão de forma digna, levando em consideração o bem-estar da criança.

Após um ano, a mãe volta para a unidade prisional de origem e a Justiça decide sobre a guarda provisória da criança, até que a situação processual da presa seja definida.