Uma adolescente de 14 anos foi apreendida na manhã desta terça-feira (19), no Bairro XV de Novembro, em Itamarati de Minas, após entrar em atrito verbal e golpear uma vizinha com um pedaço de pau. As duas discutiram durante a madrugada e se ameaçaram. Pela manhã, as duas entraram em luta corporal. A vítima da adolescente foi atingida na testa.

As duas foram conduzidas para a Delegacia de Polícia Civil de Cataguases para providências.