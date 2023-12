Uma carreta bitrem carregada com pedras interditou o km783 da BR-040 na tarde desta terça-feira (19) próximo à Central de Abastecimento de Minas Gerais (Ceasa Minas).O acidente foi registrado no sentido Belo Horizonte, fechando a pista em direção à capital mineira e causando lentidão também no sentido Rio de Janeiro.

O veículo foi colocado em uma das faixas e no acostamento da pista. Equipes da Concer concluem a Renan Ribeiro Ferreira limpeza emergencial para liberar parcialmente o trecho. O condutor do veículo foi atendido no local e liberado em seguida.