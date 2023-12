Os 25 conselheiros tutelares eleitos e suplentes pertencentes aos cinco Conselhos Tutelares de Juiz de Fora eleitos para o mandato 2024 2027 começaram o curso de formação obrigatório para exercer a função nesta terça-feira (19). A capacitação tem 32 horas totais e segue até a próxima sexta-feira, 22.



A abertura contou com a presença da gerente do departamento de políticas em Direitos Humanos da SEDH, Franciane Rabelo, da promotora de Justiça, Samyra Ribeiro Namem e da presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, Sebastiana Regina. A capacitação será ofertada pela Empresa Horus Consultoria e o encerramento contará com a presença do Juiz da Vara da Infância, Ricardo Lima.

Para a representante da SEDH, secretaria em que os conselhos são vinculados, Franciane Rabelo, é fundamental que todos os conselheiros sejam capacitados para que possam desempenhar com sucesso as atribuições. “A prioridade é enfatizar o papel desempenhado pelo órgão e as funções de cada integrante da rede de proteção à criança e ao adolescente”.

A eleição para os novos membros do Conselho Tutelar da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) bateu recorde de eleitores no dia 1º de outubro. 16.220 pessoas compareceram nos colégios eleitorais, um crescimento de 125% em relação à última eleição, em 2019. A posse dos novos conselheiros está marcada para 10 de janeiro.

A cidade conta atualmente com três unidades e no próximo ano mais dois espaços passam a funcionar garantindo mais rapidez e eficiência no atendimento à população. São eles:



Território 1 - Conselho tutelar - Norte

Conselheiros Eleitos: Kátia Macedo, Juliana Borelli, Graça Silva, Andrea Braga e

Camila Costa

Território 2 - Conselho tutelar - Sul- oeste

Conselheiros Eleitos: Sandra Peron, Wellington Alves, Jurema Montagnassa, Kenia Borges e

Patricia da Dalila

Território 3- Conselho tutelar - Centro-sudeste

Conselheiros Eleitos: Sara Vieira, Luciano Villar, Marisangela de Oliveira, Victor Tirapani e Fernanda Beata

Território 4 - Conselho tutelar - Leste

Conselheiros Eleitos: Elenita de Paulo, Tininha Costa, Kamila Oliveira, Francine Cardoso e Gilcimar Marinho

Território 5 - Conselho Tutelar - Norte-nordeste

Conselheiros Eleitos: Regina Santanna, Alessandra Cassani, Fabiana Ambrósio, Izabela Cadedo e Tania Black