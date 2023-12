Após uma carreta bitrem carregada com pedras tombar em Juiz de Fora, nessa terça-feira (19), a BR-040 segue parcialmente interditada nesta quarta-feira (20). Não há informações sobre a dinâmica do acidente.

A Concer, concessionária responsável pela via, informou nesta manhã que ainda não há previsão de liberação total da rodovia.

O acidente foi registrado no km 783, sentido Belo Horizonte, fechou a pista em direção à capital mineira e causou lentidão também no sentido Rio de Janeiro. O veículo foi colocado em uma das faixas do acostamento para conclusão da limpeza da rodovia.

O motorista foi atendido no local e liberado em seguida.