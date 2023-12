O edital de chamamento público para selecionar empresas interessadas em construir as unidades habitacionais do novo Programa Minha Casa Minha Vida foi lançado em Juiz de Fora, nesta quarta-feira (20).

As empresas interessadas têm até as 12h de 19 de janeiro para entregar as propostas na Secretaria de Planejamento Urbano (Sepur).

Serão sete empreendimentos em cinco localidades da cidade, totalizando 278 novas unidades habitacionais em conjunto de, no máximo, 48 residências.

Os terrenos, doados pelo Município para o Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), estão localizados nos bairros São Francisco de Paula, Jardim dos Alfineiros, Amazônia, Santa Lúcia (Vila São Sebastião), na região Norte; e no bairro Bom Jardim, na região Leste de Juiz de Fora.



Segundo a Prefeitura de Juiz de Fora (PJF), o novo programa é instalado estrategicamente para abrigar beneficiários de cada região, conforme definições do Governo Federal, em áreas providas de equipamentos de saúde, educação e assistência. As empresas selecionadas seguirão as diretrizes definidas pelo Ministério das Cidades.

Edital

O edital de chamamento está disponível on-line e visa credenciar empresas de engenharia e construção que estejam habilitadas, técnica e financeiramente, para celebrar um ou mais contratos com a Caixa Econômica Federal e viabilizar os empreendimentos previstos.

“As empresas interessadas deverão adotar critérios para as propostas, tais como: ter contratos decorrentes com agentes financeiros autorizados pelo Governo Federal ou apresentar características similares à da proposta; ter certificação no Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat; demonstrar a prática de medidas inovadoras quanto à sustentabilidade ambiental em suas obras e empreendimentos; e apresentar o prazo de execução da obra”, detalhou o Executivo.

Em caso de dúvidas sobre o edital, os interessados podem entrar em contato pelo telefone 2104 8024.



