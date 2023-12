Um homem de 30 anos foi preso pela Polícia Civil, nessa quarta-feira (20), pela prática de jogos de azar, loteria ilegal e direito autoral no Bairro Santa Cruz, em Juiz de Fora, durante a Operação “Déjà Vu”. Ele pagou fiança e responderá o processo em liberdade.

A Civil recebeu denúncias anônimas depois da Operação “Provérbios 16:18”, em novembro, quando a polícia prendeu sete pessoas, entre eles o influencer Wesley da Silva Souza.

A partir de então, teve início as investigações do homem, que realizava rifas on-line em um perfil do Instagram da loja de roupa dele, no Bairro Santa Cruz.

As investigações apontaram, conforme a Polícia Civil, que o homem anunciava a rifa de um carro pelo valor de R$ 0,07 o bilhete, e que o automóvel estaria na loja em que eram feitos os anúncios.

Nessa quarta, as equipes da Força Tarefa de Combate Organizado, 4ª DPC e 3ª DPC chegaram até a loja onde realizaram a prisão em flagrante do investigado. No local os policiais localizaram ainda roupas falsificadas de marcas diversas.

Nome da operação

Segundo a Polícia Civil, a ação foi chamada de “Déjà Vu” porque, durante as investigações, os policiais visualizaram que o homem realizava propagandas idênticas às da organização criminosa desmantelada na Operação “Provérbios 16:18’.

Entretanto, não havia indícios de vinculação dele com a organização criminosa e incompatibilidade patrimonial que indicasse a ocorrência da lavagem de capitais oriundos destas ações.