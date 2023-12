Os ônibus do Transporte Coletivo Urbano estão parados na Avenida Barão do Rio Branco, no Centro de Juiz de Fora, nesta quinta-feira (21). Motoristas e cobradores desceram dos coletivos. A princípio, os cobradores externam a insatisfação com os novos veículos que passarão a integrar a frota hoje e a ameaça de suspensão da atividade. Não há previsão de retorno da circulação dos coletivos.

A equipe do Acessa entrou em contato com o Consórcio ViaJf, que disse não ter informações no momento. Já o Sindicato dos Trabalhadores em Transporte Rodoviário (Sinttro) informou que também apura o motivo da paralisação.

O trânsito na pista central segue interditado.

*Matéria em atualização