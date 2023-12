A Agência de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) está promovendo, durante o mês de dezembro, a “Operação Boas Festas” para fiscalizar o comércio de Juiz de Fora, além de orientar a população sobre possíveis irregularidades. Nessa quarta-feira (20), como parte da operação, a Agência lançou uma pesquisa de preços em “Cardápio de Natal”, para propor uma ceia mais econômica a população.



Nessa pesquisa, são apresentadas sugestões de pratos típicos, receitas e o custo para o preparo. Os levantamentos foram realizados nos dias 30 de novembro, 5 e 12 de dezembro em quatro supermercados da cidade.



O Cardápio de Natal

Contando com sugestões de entradas, prato principal, sobremesa, bebida e outros produtos típicos, o Procon concluiu que uma ceia para seis pessoas custa, em média, R$106,74, indicando um custo de R$17,79 por pessoa. Tainah Matarazzo, superintendente do Procon, explica que o consumidor vai encontrar um cardápio completo para uma ceia com várias opções de receitas. "A partir do cardápio sugerido, os ingredientes a serem utilizados foram objeto de pesquisa dos preços praticados, em diferentes mercados da cidade.”



Operação Boas Festas

A operação Boas Festas conta com ações contínuas durante o mês. Caso o consumidor presencie alguma irregularidade ou deseje tirar alguma dúvida, deve entrar em contato com o Procon. A agência fica localizada na Avenida Presidente Itamar Franco, 992, Centro, e funciona das 8h30 às 17h30. O atendimento pode ser feito, também, pelo WhatsApp (32) 98463-2687.