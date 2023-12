Nesta sexta-feira (22), os feirantes classificados no Edital Concorrência 013/2022 foram convocados pela Prefeitura de Juiz de Fora a assinarem as permissões de uso para a comercialização nas feiras livres. Os cadastros serão realizados entre terça (26) a sexta-feira (29) no Departamento de Informação Geral e Atendimento (DIGA), que fica localizado Avenida Barão do Rio Branco, 1843 (2º andar), de 9h às 15h.

De acordo com o Executivo, os convocados deverão comparecer, na data específica para cada grupo, por ordem alfabética, conforme disposto neste link. Em nota, ele orientou sobre como os feirantes devem agir em caso de ausência ou desistência: "Em caso de não comparecimento é preciso protocolar na Prefeitura Ágil a justificativa de ausência, ou em caso de desistência de todas e/ou alguma unidade comercial em que foi classificado, comparecer na mesma data específica, para assinatura do termo de desistência."

Como protocolar a justificativa de ausência?



De forma online, o protocolo deve ser feito pelo site Prefeitura Ágil. Confira o passo a passo:

- Faça seu login ou cadastre no sistema;



- Clique na Aba Protocolo;



- Escolha o assunto: outro - assuntos diversos;



- Escreva no campo livre o assunto e destino: ausência convocação permissão de uso PARA: SEAPA - DAPS - SFMM;



- Escreva no campo livre: nome, CPF, endereço, justificativa da ausência, período que está ausente;



- Clique em Protocolar, e aguarde a resposta com uma a nova data de comparecimento.