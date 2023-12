Uma idosa de 70 anos teria sido atacada por cães e ficado presa dentro de casa na tarde dessa sexta-feira (22), no Bairro Jardim de Alá, em Juiz de Fora.

O solicitante informou aos bombeiros que a idosa tinha dificuldades de locomoção e que estaria sendo atacada por cerca de 10 cães dentro da residência, localizada na Rua Roque Gonelli.

Quando chegaram ao local as equipes encontraram cerca de 8 cães de médio porte que estavam agressivos, o que impedia a entrada dos militares para retirar a idosa.

Os bombeiros conseguiram visualizar a idosa que estava com o braço ensanguentado e tinha vários cachorros perto dela.

As equipes entraram na casa esperando acuar os cães e resgatar a idosa. Os cachorros estranharam e tentaram atacar os militares, mas ninguém se feriu durante o salvamento. A idosa foi retirada do local rapidamente, no colo.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o local apresentava sinais visíveis de provável abandono, pois estava insalubre, com fezes e urina dos animais espalhados pela casa.

FOTO: Corpo de Bombeiros - Cães estavam agressivos, segundo os bombeiros em Juiz de Fora

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) fez os primeiros atendimentos à idosa, que foi conduzida para atendimento com lesões leves, conforme os bombeiros.

A Polícia Militar (PM) e o Canil Municipal foram acionados.

A reportagem entrou em contato com os órgãos para saber mais detalhes da situação e o que foi feito com os cachorros, e aguarda retorno.