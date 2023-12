O Grupo Especializado de Recobrimento (GER) da Policia Militar realizava patrulhamento quando deu ordem de parada a um veículo no qual o condutor estava em atitude suspeita, na véspera de Natal, no domingo (24). O motorista tentou fugir por meio da realização de uma manobra perigosa e colidiu com a viatura. Dentro do carro em que o infrator estava, havia diversas substâncias ilícitas.

Na sequência, as equipes se deslocaram até a residência do suspeito, onde encontraram, debaixo do colchão, um revólver calibre .32. O homem não teve a idade divulgada, mas foi preso em flagrante conduzido para a Delegacia junto com 41 pedras de crack, 48 papelotes de cocaína, a arma e o veículo. Ele deve responder por tráfico de drogas, direção perigosa e posse ilegal de arma de fogo.