O suspeito de ter dado uma agulhada na coxa de uma mulher no Centro de Juiz de Fora, no início deste mês, foi identificado pela Polícia Militar (PM). A informação foi divulgada na manhã desta quinta-feira (28).

Em vídeo, o 3º sargento Vitor Leonel de Albuquerque relatou que, após o registro da ocorrência, as equipes estiveram na região a procura de câmeras de monitoramento do comércio ao redor.

Com as imagens foi possível identificar o suspeito e fez abordagens para localizá-lo. Segundo a PM, um deles foi identificado pela vítima. O caso então foi encaminhado pela PM para a Polícia Civil para inserir no inquérito policial para as demais providências.

A reportagem procurou a Polícia Civil e aguarda retorno.

O caso

A mulher de 30 anos procurou uma Base Móvel da PM e contou que andava na Avenida Getúlio Vargas quando um homem desconhecido a espetou com uma seringa com agulha na coxa esquerda. Na época, a Polícia Civil disse que o caso seria encaminhado para a Delegacia responsável para andamento.

Na ocasião, ela foi ao Pronto Socorro, onde passou pelo protocolo de risco biológico. Em nota, a Prefeitura de Juiz de Fora falou sobre o protocolo:

"A Secretaria de Saúde recomenda a qualquer pessoa que teve relação sexual desprotegida ou sofreu algum corte com algum objeto contaminado que, nas duas horas seguintes e no máximo até 72 horas depois, procure o Hospital de Pronto Socorro Dr. Mozart Teixeira [HPS] para realizar o Protocolo de Atendimento ao Risco Biológico Ocupacional e Sexual [Parbos], que funciona 24 horas por dia. O paciente menor de 18 anos precisa estar acompanhado de um guardião legal. Em caso de dúvidas, o telefone é 3690-8107", orientou a Prefeitura de Juiz de Fora.