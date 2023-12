Um motorista de 46 anos passou mal e bateu em um ônibus de viagem na noite dessa quarta-feira (27), na BR-267, em Juiz de Fora.

A Polícia Militar Rodoviária (PMRv) contou que quando chegou ao local, na altura do km 95, o condutor já tinha sido socorrido por meios próprios para o Hospital Santa Casa. O nome dele não foi revelado, por isso não foi possível saber o estado de saúde dele.

A esposa dele estava no local e contou que o marido teve um mal súbito, perdeu o controle da direção em uma curva e atingiu a lateral do ônibus que fazia a linha Juiz de Fora/Muriaé.

O motorista do ônibus, de idade não revelada, contou que seguia pela rodovia no sentido Muriaé quando, ao fazer uma curva, foi surpreendido pelo carro que perdeu o controle, invadiu a pista contrária e bateu no ônibus que levava 9 passageiros e um cobrador, além do condutor. Ninguém ficou ferido.

A perícia esteve no local e realizou os trabalhos de rotina. O carro foi removido por um guincho particular e o ônibus foi liberado para o responsável da empresa.