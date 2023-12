Nesta quinta-feira (28), o Departamento de Informação Geral e Atendimento (Diga) de Juiz de Fora, através da Secretaria da Fazenda, publicou um comunicado informando que não vai realizar a emissão de Documento de Arrecadação Municipal (DAM) nesta sexta-feira (29), apontando como justificativa a necessidade da realização de ajustes técnicos.



Então, o Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU), o Imposto sobre Serviços (ISS), o Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) e parcelamentos antigos e novos não poderão ser emitidos. O serviço voltará a ser realizado a partir do dia 2 de janeiro de 2024, após sofrerem reajustes tributários relativos ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). As demais taxas seguem com emissão normal.

