O Parque Municipal de Juiz de Fora encerrou o ano de 2023 com um recorde de visitação, consolidando-se como um ponto de referência para turismo, lazer e prática esportiva na região. Ao longo do ano, ele recebeu 153.350 visitantes, estabelecendo uma média mensal de cerca de 12.800 pessoas explorando suas instalações.

O ápice dessa movimentação foi registrado no mês de novembro, quando o Parque contou com a presença de 17.845 pessoas. Durante esse período, as piscinas se destacaram como um atrativo, recebendo 6.579 banhistas. Segundo a Secretaria de Esporte e Lazer (SEL), as ondas de calor registradas à época contribuíram com a procura.

A análise do perfil dos frequentadores revela uma representação diversificada da população local. O Complexo Aquático, ao longo do ano, recebeu 35 mil pessoas, com uma média mensal de quase 3 mil frequentadores. Em uma pesquisa baseada na emissão de carteirinhas, constatou-se que 11,4% são do Centro da cidade, 12,8% da Zona Leste, 5,9% da Zona Nordeste, 15% da Zona Norte, 28,2% da Zona Oeste, 8,5% da Zona Sudeste, 17,5% da Zona Sul e 0,5% de outras cidades.

Visitas guiadas e oficinas também têm aumento na procura

O projeto de Visitas Guiadas foi uma iniciativa que impulsionou o turismo no Parque Municipal, oferecendo atendimento a escolas, instituições, organizações filantrópicas e grupos de turistas. Ao longo do ano, 403 grupos foram atendidos, totalizando 13.606 pessoas. Além das visitas no parque, as excursões às piscinas beneficiaram a população, alcançando 42 grupos e atendendo 1.771 pessoas. O parque também proporcionou oficinas para 160 pessoas, realizando dez eventos ao longo do ano.



Projetos esportivos

Os projetos esportivos do Parque Municipal, destinados a promover a prática esportiva, finalizou o ano de 2023 com 452 participantes nos projetos regulares. De acordo com a SEL, 55% são crianças e jovens de até 17 anos, 30% adultos entre 18 e 59 anos, e 15% idosos com mais de 60 anos. Entre as modalidades oferecidas ao longo do ano estão Caminhada no Parque, Pilates Solo, Futebol Masculino e Feminino, Futsal, Formação de Goleiros, Fut Fit, Natação, Hidroginástica, Basquete e Vôlei. O projeto Yoga no Parque, que ocorre duas vezes por mês de forma gratuita, atraiu 527 participantes.

Em uma comparação anual, o Parque Municipal registrou um aumento de 36% na visitação em 2023 em relação ao ano anterior. Desde sua inauguração em 12 de outubro de 2021, o equipamento já recebeu um total de 280 mil visitantes, solidificando sua posição como um destino atrativo para a comunidade local e visitantes da região.

Sobre o Parque

O Parque Municipal está localizado na Rua do Contorno, 8, Bairro Nova Califórnia, e funciona das 8h às 17h, permitindo a entrada de visitantes até às 16h. Para quem precisa do transporte público, as linhas que atendem o Parque são 520 (Aeroporto), 531 (Nova Califórnia) e 537 (Jardim da Serra), todos descritos no letreiro com “Via Parque Municipal”.