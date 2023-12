Nesta quinta-feira (28), a Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) divulgou uma nota orientando os visitantes do campus que evitem a prática de atividades físicas e de lazer, principalmente com crianças e animais, no estacionamento em frente ao prédio da Reitoria, devido a potenciais riscos de acidentes.



"Recomenda-se que os frequentadores façam suas atividades recreativas em espaços apropriados, como a pista de skate, o parquinho e a Praça Cívica, e nas áreas verdes disponíveis."

Segundo a instituição, mesmo durante o recesso de fim de ano, quando as atividades acadêmicas estão suspensas, a parte administrativa da Universidade mantém-se em funcionamento, resultando em um fluxo constante de veículos no local.