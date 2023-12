Mudanças no tempo são esperadas sobre a região Sudeste neste último fim de semana de 2023. A instabilidade, segundo o professor de Geografia e idealizador da página Tempo e Clima JF, Renan Tristão, deve começar neste sábado (30), quando há possibilidade de chuvas com trovoadas à tarde, já sob a influência da frente fria.

No domingo (31), as diferenças serão sentidas com maior intensidade, segundo o professor, porque as chances de chuvas com trovoadas durante amanhã e a tarde serão maiores. "A frente fria vai estar passando justamente no dia 31, o último dia do ano, e por trás dela uma massa de ar frio marítima que vai enviar ventos frios a partir da noite. A temperatura durante a noite deve ficar entre 18 e 20 graus aqui em Juiz de Fora com ventos e com possibilidade alta de chuva fraca. No momento da virada, essa é a condição que se espera: chuva fraca, tempo nublada, temperatura amena para a época do ano, para quem é maia friorento, pode ser que sinta um pouco de frio".

As temperaturas máximas na segunda-feira (1º) e na terça-feira (2) seguem mais amenas, podendo variar entre 18?C e 23 graus na cidade. Com chance de chuva fraca ainda entre segunda e terça, e tempo encoberto. No restante da "primeira semana do ano", a partir de quarta (3), aos poucos, o tempo volta a aquecer e o sol a aparecer entre nuvens.