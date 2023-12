Uma mulher de 38 anos esfaqueou o companheiro de 40 anos, neste sábado (30), no Bairro Benfica, em Juiz de Fora. Ela alegou que estava sendo agredida desde sexta-feira (29).

Segundo a Polícia Militar (PM), o casal iniciou uma briga perto do Restaurante Popular e o homem voltou a agredi-la. Em determinado momento a mulher acertou dois golpes de estilete no abdômen do homem.

Ele foi socorrido e encaminhado para o Hospital de Pronto Socorro (HPS) Dr. Mozart Teixeira e, conforme a polícia, está em observação. Na unidade, o homem negou as agressões.

A mulher também precisou de atendimento e foi levada para Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e, em seguida, encaminhada para a Delegacia.