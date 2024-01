Cinco apostas feitas em Juiz de Fora acertaram 5 números na Mega da Virada e ganharam de R$ 70 mil a R$ 280 mil. Seis apostas acertaram todos os números e vão dividir os mais de R$ 588 milhões. Foi o maior valor sorteado desde a criação do prêmio em 2008.

O sorteio concurso 2670 foi realizado pela Caixa Econômica Federal (CEF) na noite desse domingo (31).

Os números sorteados foram 21, 24, 33, 41, 48, 56. Todas as informações sobre os números sorteados estão disponíveis no site da Caixa.

Leia também:

Sortudos

Em Juiz de Fora, duas apostas foram feitas on-line e as outras três em lotéricas da cidade.

Duas apostas que fizeram a aposta simples, com 6 números, acertaram 5 e ganharam R$ 70.083,58 cada. As apostas foram feitas na Rua Halfeld e on-line.

Outras duas apostas jogaram 7 números, acertaram 5 e ganharam R$ 140.167,16 cada. Uma foi feita no São Mateus e a outra on-line, sendo essa na categoria bolão (quando os participantes dividem o valor entre si).

A última aposta também foi em forma de bolão, apostando 9 números em uma loteria do Bairro Mariano Procópio, acertando 5 e ganhando R$ 280.334,23.

Como receber o prêmio?

De acordo com a Caixa, é possível fazer a retirada do prêmio em qualquer casa lotérica credenciada caso o valor bruto seja até R$ 2.112,00.

Prêmios de apostas realizadas no Portal Loterias Caixa ou no app Loterias Caixa, cujo valor líquido seja até R$ 1.478,40 (bruto de R$ 2.112,00), poderão ser recebidos em qualquer agência da Caixa ou unidade lotérica ou, ainda, por transferência ao Mercado Pago, à escolha do apostador.

Caso a opção seja receber em uma lotérica, você deve apresentar o comprovante impresso da aposta (que possui um código de barras) além de trazer consigo em memória o código de resgate (de 6 números), numeração gerada no Portal Loterias Caixa, com prazo de validade de 24 horas.

Outra opção para recebimento em lotérica é gerar um QR Code para cada aposta premiada, acessando o Portal Loterias CAIXA por meio de um dispositivo móvel (celular, tablet etc.). O QR Code gerado possui validade de 60 minutos e pode ser lido por qualquer lotérica. No recebimento por QR Code não há necessidade da impressão do comprovante.

Caso o prêmio bruto seja superior a R$ 2.112,00, o pagamento só pode ser realizado nas agências da Caixa, mediante apresentação de comprovante de identidade original com CPF e recibo de aposta original e premiado. Valores iguais ou acima de R$ 10.000,00 são pagos no prazo mínimo de dois dias úteis a partir da apresentação em Agência da Caixa.



Tags:

Caixa | Loteria | Loterias Caixa | mega da virada