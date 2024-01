O Consórcio Via JF, responsável pelo ônibus urbano, informou nesta terça-feira (2) que a troca da frota será feita gradativamente em Juiz de Fora. Veículos com carroceria com data de 2012 e 2013 circulam na cidade mesmo acima da idade média permitida em lei.

A Via JF disse que a troca será gradativa porque os veículos estão sendo equipados e emplacados. Não foi informado quando será feita a troca definitiva.

De acordo com o edital de licitação de n° 005/2014, publicado 2015, a responsabilidade é da concessionária em manter a idade média da frota de cinco anos e idade máxima permitida de dez anos. Mesmo com a circulação da frota acima do tempo permitido, a Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) prorrogou até dezembro do ano passado o prazo para que a empresa faça a troca de 79 veículos com idade de 10 anos, vencidos em 1º de setembro de 2023.

Em dezembro, 108 novos ônibus chegaram à cidade e o Consórcio a transição da função dos cobradores no serviço de transporte público. A falta de espaço para os cobradores gerou revolta na categoria, que paralisou os serviços em dezembro. Nessa segunda-feira (1º), o Consórcio afirmou que há não legitimidade em possível manifestação de cobradores.

O Consórcio afirmou ainda que, com a chegada da nova frota, a cidade contará com 50% de ônibus novos.

Sobre os veículos que continuam rodando e têm adesivo com data de 2013, o Consórcio afirma que, na verdade, os veículos são de 2013/2014 e o que vale é o ano modelo da carroceria, que seria de 2014. A empresa afirma que a divergência será corrigida neste mês de janeiro.

“O sistema de bilhetagem eletrônica também está sendo implementado com o cartão Moov, o que creditará muitas melhorias ao serviço de mobilidade urbana prestado ao cidadão juiz-forano”, afirmou a Via JF em nota.



Tags:

Via JF