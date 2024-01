Os interessados em ocupar uma das 56 vagas disponíveis no primeiro ou segundo andar do Mercado Municipal de Juiz de Fora devem se inscrever em um dos três editais lançados pela Prefeitura de Juiz de Fora (PJF), por meio da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa). A permissão de uso das unidades comerciais será permitida após a realização das obras de reestruturação do espaço.



O edital 013/2023 corresponde à seleção de Associações sem fins lucrativos da Agricultura Familiar e Cooperativas da Agricultura Familiar, ambos da Região e Microrregião de Juiz de Fora, para a outorga de permissão remunerada de uso de duas unidades localizadas no andar térreo, que ocupam um espaço único, sem divisas internas, para comercialização de produtos alimentícios variados em minimercados, mercearias, armazéns, empórios, secos e molhados. Os proponentes do edital 013/2023 deverão fazer a entrega no mesmo local, porém no dia 27 de fevereiro, às 9h30.



Já o edital 014/2023 corresponde à seleção de pessoas físicas ou jurídicas para a outorga de permissão remunerada de uso dos espaços físicos do andar térreo do Mercado Municipal, que conta com 52 unidades comerciais nos ramos de Artesanato e congêneres; Açougue; Peixaria; Laticínios, Frios e Adega; Grãos, temperos e Especiarias; Frutas, Legumes e Verduras; Embalagens; Floricultura; Produtos naturais; Restaurantes e bares. Os interessados em participar do edital 014/2023 deverão entregar o envelope no dia 26 de fevereiro, às 9h30, no Museu Ferroviário, localizado na Avenida Brasil, 2001, Centro.



O terceiro edital, 015/2023, refere-se à seleção de Empresários Individuais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte para a outorga de permissão remunerada de uso de uma unidade comercial do segmento restaurante e bar, localizada no segundo andar do Mercado Municipal. Acesse todos os três editais neste link. Os envelopes dos interessados em participar do edital 015/2023 precisam ser entregues no dia 28 de fevereiro, às 9h30, também no Museu Ferroviário.



Os participantes de um dos processos devem entregar os envelopes nº 01 (Documentos de Habilitação) e nº 02 (Propostas Técnica), de acordo com as exigências de cada edital. Os envelopes podem ser entregues pelo próprio proponente ou por intermédio de procurador com procuração registrada em cartório.



Nos editais, os interessados encontram a lista de documentação que deve conter em cada envelope, bem como os critérios de classificação e anexos que devem ser preenchidos.





Como reitera a Prefeitura, o Mercado Municipal, localizado no Complexo Mascarenhas, está passando por uma reforma. O projeto de restauração prevê a manutenção dos quiosques no térreo, garantindo uma grande variedade de produtos voltados à atividade central do mercado, e a instalação de uma grande praça de alimentação no segundo andar, com restaurantes, mesas e um pequeno palco, a fim de proporcionar entretenimento inspirado em experiências bem sucedidas em diversos locais. Neste mesmo piso, também haverá uma sala de exposições, para estimular o acesso a outras formas de cultura e valorizar artistas locais e da região.



No prédio anexo, onde funcionava a Secretaria de Educação (SE), o projeto prevê um centro de artesanatos no andar térreo e um centro audiovisual, já no segundo andar, que possui o objetivo de fomentar essa área na cidade, além de um pequeno auditório para projeções de filmes, curtas e outros produtos.



As plantas baixas do espaço também podem ser acessadas nos editais.