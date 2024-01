Na próxima segunda-feira (8), a Praça CEU, Centro de Artes e Esportes Unificados Coronel Adelmir Romualdo de Oliveira, vai abrir as inscrições para a Colônia de Férias de 2024, que acontecerá entre os dias 16 e 19 de janeiro. Serão oferecidas 120 vagas gratuitas, com preenchimento por ordem de inscrição formalizada presencialmente até o dia 12 de janeiro. Neste ano, a programação inclui jogos, brincadeiras tradicionais, gincanas, recreação com pintura e exibição de filme.

De acordo com a Fundação Cultural Alfredo Ferreira Lage (Funalfa), gestora do projeto, a Colônia de Férias é voltada para crianças e adolescentes de 6 a 14 anos, sendo livre para todos os interessados, sem necessidade de vínculo com as oficinas regulares oferecidas no equipamento cultural. Para que a inscrição seja realizada, o responsável deve apresentar o seu Cadastro de Pessoa Física (CPF) e Registro Geral (RG).

A colônia vai ser dividida em duas turmas, com 60 vagas para cada turno, sendo o primeiro de 8h às 11h e o segundo de 13h às 16h.

A Praça CEU fica localizada na Avenida Juscelino Kubitschek, 5.899, Bairro Benfica, e o atendimento acontece das 8h às 21h.