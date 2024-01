Um idoso de 64 anos foi morto com quase 20 facadas na noite dessa sexta-feira (5) na Rua Santa Rita, no Centro de Juiz de Fora. Um jovem de 23 anos foi detido suspeito do crime.

Segundo o Centro de Operações da Polícia Militar (Copom), o rapaz morava em uma espécie de república juntamente com a vítima e contou aos policiais que o idoso falava mal dele e o ameaçava.

Na noite dessa sexta, para se defender, ele esfaqueou o idoso. O Copom informou que o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local e constatou o óbito. Ele levou cerca de 20 facadas na região do tórax e rosto.

A perícia esteve no local e recolheu uma faca suja de sangue.

A mãe do jovem contou aos militares que ele tem esquizofrenia. O rapaz foi encaminhado para a Delegacia.