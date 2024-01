Uma jovem de 26 anos foi detida no Bairro Vila Ideal, em Juiz de Fora, neste sábado (6), após assumir que escondia drogas para a organização criminosa Comando Vermelho. Maconha, cocaína, crack e lança-perfume foram apreendidos.

Durante a Operação “Ocupação III”, a Polícia Militar (PM) recebeu informações que moradores de uma casa no bairro estariam guardando drogas para a facção. No local, os policiais observaram uma movimentação de pessoas.

Foi feito contato com a moça que liberou a entrada das equipes na residência. Ela contou que recebia R$ 300 por semana para guardar as drogas no imóvel e mostrou que os entorpecentes estavam em um guarda-roupas.

O auxílio do cão Brasão, da Rondas Ostensivas com Cães (Rocca) foi solicitado, mas nada de ilícito foi localizado além da droga escondida.

A jovem reafirmou que a droga era do Comando Vermelho, mas não disse nenhum nome por medo de algo de ruim ocorrer a ela e familiares. Por isso, ela assumiu que a droga era dela.

A moça recebeu ordem de prisão e foi encaminhada para a Delegacia. Veja abaixo a lista de materiais apreendidos com a mulher: