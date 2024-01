A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu quase 2 toneladas de maconha e 400 mil maços de cigarro em Juiz de Fora e região durante o ano de 2023. O balanço das ações de enfrentamento à criminalidade foi divulgado pela PRF nesta segunda-feira (8).

Entre os resultados apresentados pela corporação, estão resgates de 16 pessoas em condição análoga à escravidão, 21 armas, madeiras ilegais, veículos furtados/roubados/clonados, entre outros.

Em relação às apreensões, o Polícial Rodoviário Federal responsável pela Comunicação Social da Delegacia de Juiz de Fora, Junie Penna, explica que apesar de não serem estabelecidos comparativos numéricos para avaliar as ações localmente, os resultados chamam a atenção.

"Sabemos que a criminalidade não tem fronteiras, não tem divisas, ela não respeita, naturalmente, circunscrições, jurisdições, nada disso. Então, a gente sabe que ela está se movimentando na medida que, em algum lugar, aquilo passa a ser mais dificultoso, eles vão buscar outras rotas, então é um movimento muito dinâmico. O que podemos dizer é que a gente tem um policiamento inteligente atuando diuturnamente, buscando soluções, inovações, para as questões contemporâneas que vão se apresentando nessa situação."

Por esse motivo, segundo Junie, durante o ano de 2023, um recorde no número de apreensões no Brasil. Foram 707 toneladas de drogas ilegais apreendidas. Uma quantidade de aproximadamente 100 toneladas a mais do que em 2022 no Brasil.

Para ele, é importante levar em consideração, que esse trabalho no cruzamento das informações com o uso da tecnologia, aliado à interiorização das operações e enfrentamentos, sem a concentração dos esforços apenas nas fronteiras- pontos em que há entrada e saída de material e, por isso, sempre foram pontos de atenção- e suas proximidades.



Sobre as as pessoas resgatadas em condições análogas à escravidão, Junie salienta que a PRF tem um longo histórico no enfrentamento a crimes contra os direitos humanos. Incluindo o mapeamento do abuso, exploração sexual contra crianças e adolescentes, o tráfico de pessoas, que é uma atividade criminosa que é meio, muitas vezes, para a finalidade da escravização moderna, contemporânea.

"Essas operações que culminaram no resgate de 16 pessoas, aqui na região da Zona da Mata Mineira, foram realizadas em conjunto com o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) as equipes PRF, dada a proficiência, o conhecimento que já detém no que se refere a essa temática de enfrentamento a crimes contra os Direitos Humanos, elas são muitas vezes acionadas por esses órgãos para que, em operações conjuntas, a gente possa realizar essa tarefa, que é uma tarefa realmente muito impactante", comenta.

Veja abaixo o resultado final das ações:

16 pessoas resgatadas em condição análoga à escravidão



1,8 tonelada de maconha apreendidas



10 kg de cocaína apreendidas



8 comprimidos de ecstasy apreendidos



21 armas, 31 carregadores e 23 munições (1 Carabina 5.56, 15 pistolas e 5 revólveres) apreendidas



26 m³ de madeira ilegal apreendidos



70 pessoas detidas



40 veículos recuperados (furto/roubo/clonagem)



4 flagrantes de uso de documentos falsos



40 produtos eletroeletrônicos diversos apreendidos (descaminho, etc.)



400.000 maços de cigarros contrabandeados apreendidos



47 crimes tributários flagrados



Abordagens

Como explica o Policial Rodoviário Federal, Junie Penna, as abordagens da PRF, estão sempre cercadas de aspectos analíticos, de dados, de informações.

"É o que nós chamamos de policiamento inteligente, voltado para realmente resultados. É claro que a gente, dentro da experiência profissional, observando as técnicas, dos aperfeiçoamentos pelos quais os profissionais da PRF passam constantemente, a gente tem itens para averiguar o nervosismo do condutor ou de algum dos passageiros, rotas que são feitas e que, às vezes, fogem um pouco daquilo que é a normalidade ou daquilo que se espera para aquele momento do ano. Então são diversas as questões que são, vamos dizer assim, são averiguadas e são levadas em conta para que a gente possa, de fato, tornar cada vez mais efetivo um enfrentamento à criminalidade."

A segurança é a finalidade. Seja ela na condução do tráfego, seja em relação aos crimes que possam ser cometidos com o uso de veículos que trafegam nas vias. Desse modo, ele destaca o caráter multifatorial da responsabilidade sobre o tráfego. "Dependemos de todo um processo de educação para o trânsito, transdisciplinar, que inclui questões do nosso tempo, como a convivência."

Pontos que sempre devem ser lembrados, conforme Penna, são a manutenção dos veículos em dia, como pneus - a substituição deve ser providenciada sempre que o TWE não estiver mais visível. A calibragem, principalmente no período chuvoso, também deve ser vista -.

"A postura de cada um dentro do veículo, não somente o condutor, mas principalmente ele. Deve estar preparado, estar descansado, conhecer o trajeto, há vários aplicativos, o próprio site da PRF atualizado, para que possam chegar sem qualquer tipo de contratempo. Consumo de álcool é proibido no Brasil em qualquer hipótese, é um fator de extremo risco. Excesso de velocidade, que está entre as infrações mais comuns, pode ultrapassar o limite, ou ser incompatível com o momento", exemplifica Junie Penna.

Ultrapassagens indevidas também são lembradas por ele, porque, geralmente, causam acidentes graves. Resultam em colisões frontais que podem causar acidentes fatais.

Em caso de dúvidas, ele recomenda que a PRF funciona 24 horas por dia, que as pessoas podem buscá-la nas unidades operacionais ou no patrulhamento nas rodovias.