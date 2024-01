Nesta segunda-feira (8), a Avenida Deusdedith Salgado, que passava por recapeamento asfáltico, teve manutenção concluída em Juiz de Fora. A via, agora, possui quase nove quilômetros de extensão reformados, equivalente a uma área de mais de 81 mil metros quadrados, segundo o Executivo.

Outro trecho que recebeu a restauração foi a Avenida Dr. Paulo Japiassú Coelho. De acordo com a Empresa Municipal de Pavimentação e Urbanidades (Empav), foram mais de dez quilômetros de via com asfalto novo, da entrada da cidade até a avenida Itamar Franco, com o objetivo de aumentar a segurança e fluidez no trânsito.

Os trabalhos seguem em andamento na cidade e a programação diária completa pode ser conferida na página do Gabinete de Ação e Diálogo Comunitário através do link. A Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) alerta que para solicitar serviços de zeladoria em vias públicas, como tapa-buracos, poda e corte de árvores, limpeza de praças, trocas de lâmpada e outros, é preciso entrar em contato com o Gabinete de Ação e Diálogo Comunitário, através do telefone (32) 3690-7241 (ligação ou WhatsApp).



Sobre a manutenção

O recapeamento asfáltico, segundo a Constec Pavimentação e Construção, serve para restaurar ou conservar a malha de asfalto. Essa manutenção deve ser realizada periodicamente, a fim de garantir a qualidade e aumentar a vida útil da estrutura.