Um acidente envolvendo um carro de passeio e uma motocicleta foi registrado na noite dessa segunda-feira (8), na Rua da Bahia, no Bairro Poço Rico, em Juiz de Fora. De acordo com Polícia Militar, um homem conduzia a moto com uma mulher como passageira, na margem direita da Avenida Brasil, próximo ao entroncamento com a Rua da Bahia, quando o carro veio na direção contrária e não obedeceu a sinalização de parada, fez a conversão à esquerda para acessar a Rua da Bahia e bateu na motocicleta.

O homem e a mulher foram conduzidos para atendimento hospitalar. O motorista do carro abandonou o local do acidente sem prestar socorro às vítimas. Estiveram no local uma equipe da Guarda Civil Municipal e duas ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, além da Polícia Militar.